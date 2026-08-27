En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4116 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 27 de agosto

1° 4116 11° 8177 2° 4523 12° 4499 3° 3533 13° 6340 4° 3224 14° 3094 5° 4550 15° 5438 6° 3529 16° 4414 7° 6694 17° 4751 8° 1849 18° 9018 9° 0946 19° 0602 10° 8982 20° 5018

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Puede indicar relaciones que se fortalecen, acuerdos que se sellan o deseo de estabilidad y fidelidad. También refleja autoestima y el valor que das a tus vínculos.

Si el anillo está roto, perdido o aprieta, advierte de dudas, rupturas o temores a la dependencia. Hallarlo o recibirlo anuncia nuevas oportunidades, compromisos formales o cierre de ciclos con mayor madurez y sentido de pertenencia.