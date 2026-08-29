En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 29 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7252 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 29 de agosto

1° 7252 11° 7808 2° 5635 12° 0749 3° 7887 13° 1720 4° 8262 14° 1289 5° 8480 15° 9155 6° 7508 16° 1949 7° 7094 17° 4140 8° 2324 18° 8824 9° 8990 19° 1071 10° 2110 20° 0630

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, unión y afecto. Puede reflejar tu deseo de cuidado, reconciliación familiar o la necesidad de nutrir una parte vulnerable de ti mismo.

También puede señalar nuevos comienzos, responsabilidad y crecimiento personal. Si causa ansiedad, podría reflejar miedo a perder autonomía o tensiones con la madre, la maternidad o tu rol de cuidador.