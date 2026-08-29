En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 28 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1383 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 28 de agosto

1° 1383 11° 0363 2° 8698 12° 0210 3° 0690 13° 5779 4° 9943 14° 5402 5° 5592 15° 0734 6° 0389 16° 9473 7° 3421 17° 5760 8° 3351 18° 5507 9° 6620 19° 6935 10° 0932 20° 4071

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo suele reflejar ansiedad, conflictos y sensación de descontrol. La tormenta simboliza obstáculos y temores al cambio, avisando que necesitas calma y claridad para enfrentar lo que te preocupa.

Este sueño invita a prepararte y proteger tu energía. Toma distancia del ruido, organiza tus planes y espera el momento oportuno; tras la tormenta llega la calma. La resiliencia y la paciencia serán tus mejores aliadas.