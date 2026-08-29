En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 28 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5921 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 28 de agosto

1° 5921 11° 2919 2° 8058 12° 8480 3° 7903 13° 7689 4° 0506 14° 6417 5° 3619 15° 8950 6° 1930 16° 1855 7° 0400 17° 8229 8° 0650 18° 4138 9° 3088 19° 4533 10° 9072 20° 7357

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer expresa tu relación con lo femenino: intuición, cuidado, empatía y creatividad. Su actitud en el sueño indica necesidades afectivas, deseo de apoyo o un llamado a equilibrar razón y sensibilidad.

Si la mujer es desconocida, sugiere cambios o aspectos internos por descubrir. Si es conocida, refleja tu vínculo con ella o rasgos que proyectas. Las emociones del sueño guían la lectura: miedo, calma, atracción, confianza.