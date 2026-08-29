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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 29 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5275 (El Payaso).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 29 de agosto

 5275 11° 0588 
 2°3398 12° 5634 
 3°6237 13° 0091 
 4°7927 14° 4701 
 5°6613 15° 1727 
 6°0302  16° 8183 
 7°5621 17° 9133 
 8°9090 18° 2379 
 9°9143 19° 7432 
 10°4117 20° 2083 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso suele reflejar emociones mezcladas: diversión aparente que encubre miedos, vergüenza o inseguridad. Puede señalar que ocultas tu verdadero yo tras una máscara, o que temes ser ridiculizado ante los demás.

También puede simbolizar alegría, juego y necesidad de tomarte la vida con humor. Si El Payaso es siniestro, advierte de engaños, burlas o situaciones que parecen inofensivas pero te hacen sentir vulnerable o fuera de control.

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