Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este sábado, 25 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3805 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 25 de julio

1° 3805 11° 0152 2° 5194 12° 0620 3° 0825 13° 1413 4° 2347 14° 2216 5° 9073 15° 7289 6° 0924 16° 0753 7° 8421 17° 1726 8° 1477 18° 9165 9° 3422 19° 4445 10° 6822 20° 1487

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato representa intuición, independencia y misterio. Sugiere que debes escuchar tu voz interior y proteger tu espacio. También puede señalar astucia para sortear obstáculos y la necesidad de moverte con cautela.

Si el gato es amistoso, indica buena fortuna y vínculos sólidos; si araña o muerde, alerta de engaños o traición. Un gato negro no es mala señal por sí mismo: invita a enfrentar miedos y a confiar en tu percepción.