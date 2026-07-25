En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 24 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8579 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 24 de julio

1° 8579 11° 6313 2° 5089 12° 0215 3° 9819 13° 7509 4° 6089 14° 2412 5° 7032 15° 8089 6° 8672 16° 2215 7° 0187 17° 9966 8° 4218 18° 4345 9° 2458 19° 0809 10° 5539 20° 3521

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso o a ser traicionado. Indica vulnerabilidad, límites invadidos y desconfianza. Puede surgir tras cambios o conflictos que te hacen sentir expuesto.

Si tú eres el ladrón en el sueño, señala culpa por tomar más de lo que das o por romper reglas. También simboliza deseos reprimidos y la necesidad de afirmar tu autonomía con honestidad.