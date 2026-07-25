Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 24 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9355 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 24 de julio

1° 9355 11° 0766 2° 7769 12° 8268 3° 4126 13° 6849 4° 6854 14° 1325 5° 4097 15° 0458 6° 2123 16° 5843 7° 0515 17° 1369 8° 9084 18° 8336 9° 5104 19° 2300 10° 8006 20° 7320

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música refleja tu mundo emocional y creativo. Señala necesidad de expresar sentimientos, buscar armonía o sanar. Puede indicar inspiración, deseo de comunicarte mejor o abrirte a nuevas experiencias.

También puede señalar recuerdos, vínculos o estados de ánimo. Si la música es armoniosa, augura equilibrio y alegría; si es caótica o triste, advierte estrés, bloqueos o conflictos que requieren atención y autocuidado.