En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 24 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1523 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 24 de julio

1° 1523 11° 1642 2° 5529 12° 6298 3° 2171 13° 3286 4° 1553 14° 2634 5° 6379 15° 2985 6° 1888 16° 3995 7° 6979 17° 2583 8° 5411 18° 8780 9° 2606 19° 4162 10° 5958 20° 3659

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y manejo de recursos. Muestra tu habilidad para transformar ideas en resultados y nutrir proyectos. También sugiere paciencia: dejar que tus planes se cuezan a su tiempo.

Soñar con cocinero también refleja servicio y organización. Podría señalar que debes coordinar mejor tus tareas, equilibrar ingredientes de tu vida y aceptar críticas. Si el cocinero falla, alerta sobre estrés o expectativas poco realistas.