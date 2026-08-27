En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9534 (La Cabeza).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 27 de agosto

1° 9534 11° 8018 2° 5559 12° 9290 3° 3075 13° 6724 4° 3013 14° 1161 5° 4297 15° 8678 6° 7908 16° 4475 7° 1722 17° 9679 8° 7897 18° 4534 9° 5580 19° 9744 10° 4199 20° 6490

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza alude a tu mente: pensamientos, decisiones y control. Muestra cómo procesas ideas y ves la realidad. Señala necesidad de claridad, enfoque o revisar creencias ante dudas o confusión.

El contexto matiza: dolor de cabeza sugiere estrés o saturación; cabeza grande, ambición o ego; perderla, falta de control; protegerla, cuidado de la salud mental. Atiende emociones y detalles del sueño.