En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1513 (La Yeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 26 de agosto

1° 1513 11° 8000 2° 9629 12° 7897 3° 4647 13° 8972 4° 1888 14° 5249 5° 6486 15° 8906 6° 0209 16° 6237 7° 4283 17° 6934 8° 2186 18° 5623 9° 7514 19° 7075 10° 1679 20° 2773

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza miedo a la mala suerte y a que algo se arruine. Refleja ansiedad, culpa o una racha que percibes como inevitable y cómo las supersticiones pueden estar guiando tus decisiones.

También sugiere necesidad de cortar ciclos y proteger tu energía: revisar hábitos, rodearte de apoyo y actuar con realismo. Si el sueño te angustia, toma pequeñas decisiones concretas para recuperar control y confianza.