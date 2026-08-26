En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6003 (San Cono).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 26 de agosto

1° 6003 11° 9769 2° 7025 12° 1228 3° 7489 13° 7336 4° 5026 14° 8013 5° 4075 15° 4103 6° 4817 16° 9000 7° 5550 17° 3310 8° 0720 18° 0045 9° 9971 19° 0477 10° 9976 20° 1765

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono simboliza fe, esperanza y protección. Sugiere que buscas guía espiritual, apoyo ante dificultades y confianza para tomar decisiones clave y avanzar con serenidad.

También se asocia con la suerte y mejoras económicas. El sueño invita a la prudencia en juegos de azar y gastos y a actuar con honestidad y gratitud para abrir caminos y atraer oportunidades.