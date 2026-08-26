En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 26 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3883 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 26 de agosto

1° 3883 11° 1355 2° 8824 12° 5820 3° 1256 13° 8650 4° 0834 14° 6346 5° 2170 15° 4662 6° 7405 16° 3772 7° 4076 17° 2077 8° 4065 18° 7838 9° 0532 19° 0858 10° 4966 20° 4644

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo suele reflejar ansiedad, conflictos y sensación de descontrol. La tormenta simboliza obstáculos y temores al cambio, avisando que necesitas calma y claridad para enfrentar lo que te preocupa.

Este sueño invita a prepararte y proteger tu energía. Toma distancia del ruido, organiza tus planes y espera el momento oportuno; tras la tormenta llega la calma. La resiliencia y la paciencia serán tus mejores aliadas.