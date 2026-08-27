En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1559 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 27 de agosto

1° 1559 11° 8393 2° 9976 12° 6432 3° 1278 13° 4770 4° 7314 14° 9334 5° 1128 15° 6381 6° 8388 16° 4964 7° 3059 17° 2037 8° 0692 18° 6029 9° 7177 19° 1356 10° 3494 20° 9603

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele representar crecimiento, renovación y salud emocional. Señala proyectos que brotan, vínculos que se fortalecen y una etapa de aprendizaje que requiere paciencia y cuidado.

Plantas verdes y sanas auguran prosperidad; marchitas alertan sobre desgaste o descuido. Cuidarlas en el sueño invita a nutrir tus metas; podarlas sugiere soltar lo innecesario para avanzar.