En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3203 (San Cono).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 13 de agosto

1° 3203 11° 1044 2° 6170 12° 4463 3° 7571 13° 9791 4° 3895 14° 2977 5° 4624 15° 4219 6° 3269 16° 7927 7° 7919 17° 5207 8° 8004 18° 0694 9° 5627 19° 2394 10° 8318 20° 5207

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono se asocia a buena suerte, trabajo y alivio económico. Señala oportunidades y apoyo para resolver deudas, invitando a confiar, ordenar las finanzas y perseverar con fe y esfuerzo.

También sugiere compromiso y gratitud: cumplir promesas, ser solidario y actuar con honestidad. Si aparece ligado al juego, pide prudencia y enfoque en metas claras más que en la apuesta.