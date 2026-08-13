En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9031 (La Luz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 13 de agosto

1° 9031 11° 3285 2° 6044 12° 1868 3° 8853 13° 1884 4° 6663 14° 4792 5° 8573 15° 4493 6° 9912 16° 5441 7° 2754 17° 4676 8° 7316 18° 3143 9° 1728 19° 6678 10° 4466 20° 5876

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con la luz suele simbolizar claridad, guía y revelaciones. Indica que comprendes una situación, encuentras soluciones o ves la verdad. También puede señalar esperanza tras un periodo de dudas o confusión.

Si la luz es intensa y cálida, sugiere protección y energía positiva. Si es tenue o parpadea, advierte incertidumbre o necesidad de introspección. Puede invitarte a seguir tu intuición y a dejar atrás miedos.