En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8140 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 13 de agosto

1° 8140 11° 1348 2° 6222 12° 1430 3° 0150 13° 9788 4° 0421 14° 3410 5° 6498 15° 4852 6° 2831 16° 1342 7° 4140 17° 4255 8° 6388 18° 3955 9° 0248 19° 2051 10° 6000 20° 1460

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura simboliza guía espiritual, necesidad de perdón o consejo. Señala reflexión sobre decisiones morales, culpas y valores y el deseo de reconciliarte contigo mismo o con otras personas.

Según el contexto, un cura amable augura apoyo, paz y claridad; uno severo advierte autocuidado, revisar promesas o temores. Si confiesas en el sueño, es señal de liberar cargas y buscar una nueva etapa.