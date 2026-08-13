En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3659 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 13 de agosto

1° 3659 11° 1825 2° 3410 12° 0139 3° 4418 13° 8232 4° 3646 14° 4972 5° 1107 15° 9804 6° 8407 16° 2026 7° 1007 17° 5588 8° 9369 18° 4774 9° 8984 19° 3793 10° 6348 20° 7714

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento personal, salud y renovación. Indica que tus proyectos o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado para florecer.

Si las plantas lucen verdes y vigorosas, auguran prosperidad y equilibrio emocional; si están marchitas o secas, advierten estancamiento, desgaste o falta de atención a tus necesidades y metas.