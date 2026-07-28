En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 27 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 0976 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 27 de julio

1° 0976 11° 0541 2° 4321 12° 5762 3° 9174 13° 1708 4° 7511 14° 0336 5° 2740 15° 7604 6° 8752 16° 5093 7° 9919 17° 8483 8° 2091 18° 3405 9° 2227 19° 7367 10° 8579 20° 3110

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego refleja transformación intensa, purificación y energía desbordada. Puede señalar pasión, creatividad o la necesidad de soltar lo viejo. Si queman sin control, advierte estrés, ira o conflictos que exigen límites.

Soñar con Las Llamas (animales) sugiere resistencia, cooperación y adaptación andina. Invita a avanzar con calma cargando lo justo. Si la llama es mansa, hay armonía; si escupe o te evita, señala cargas ajenas y la urgencia de poner límites.