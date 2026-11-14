Cumplió 79 años Marta, la mujer que nació con parálisis cerebral y conmovió al Papa León XIV en su visita a la Argentina: “Todavía me dura la emoción de ese día”

Uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa León XIV a la Argentina fue cuando visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, provincia de Buenos Aires.

En un momento de la visita Marta Griselda Torres, una mujer que nació con parálisis cerebral el cual no le permite caminar ni ver, le contó su historia de vida, el abandono de su madre cuando era bebé y cómo este lugar la ayudó a lo largo de los años. El fragmento rápidamente se viralizó en redes sociales porque el sumo pontífice se conmovió hasta las lágrimas al escucharla.

Pocos días después, la autora del libro Mi vida, un milagro de Dios cumplió 79 años y envió un mensaje a través de las redes sociales de la institución.

El mensaje de Marta Griselda Torres tras su cumpleaños número 79

Torres cumplió 79 años este jueves 12 de noviembre y lo celebró en el Pequeño Cottolengo con un video especial en redes sociales. “Estoy muy bien gracias a Dios. Hoy es mi cumpleaños”, introdujo.

Tras el encuentro con el Papa, la mujer relató: “Estoy muy bien. Todavía me dura la emoción de ese día. Además, me llamó mucha gente para felicitarme. Estoy muy contenta”.

“Me gustaría agradecer a las personas que me asisten acá, todo el personal y auxiliares” indicó Torres y por último, hizo un pedido al público que se emocionó con su historia: “Si pueden visitar y ayudar a la institución, bienvenidos sean”.

Qué le dijo Torres al Papa León XIV

En el encuentro íntimo entre el Papa León XIV y más de 400 residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, Torres tomó la palabra: “Hace muchos que vivo en el Cottolengo. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o, mejor dicho, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños: se fue de mi casa y no volvió más. Quedé con mi papá y mis hermanos, que se hicieron cargo de mí”.

Cumplió 79 años Marta, la mujer que nació con parálisis cerebral y habló con el Papa León XIV en su visita a la Argentina: “Todavía me dura la emoción de ese día” Cottolengo Don Orione Claypole

Luego contó: “Desde joven tuve que afrontar muchas dificultades: internaciones, operaciones y numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar para vivir, pero eran transitorios y no eran adecuados para mí. Hasta que llegué al Cottolengo: fue un faro de luz que iluminó mi vida”.

Por último, explicó: “No es sólo un lugar para vivir, sino un lugar en donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada, porque de tanto andar y no encontrar nada me sentía así. Acá me siento tan feliz, también conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron”.

La respuesta del Papa León XIV para ella y los residentes del Pequeño Cottolengo fue: “Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”.

Asimismo, concluyó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

En este sentido, el Pequeño Cottolengo Don Orione es una institución que brinda atención integral y humanizada a personas con discapacidad en la avenida Lacaze 3964, localidad de Claypole.