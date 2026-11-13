La licencia de conducir en CDMX también puede ser digital.

El cinturón de seguridad es obligatorio para conductores y pasajeros en la Ciudad de México (CDMX). Su uso está contemplado en el Reglamento de Tránsito capitalino, que establece sanciones para quienes incumplan esta disposición.

Sin embargo, esta conducta también puede tener consecuencias sobre la licencia de conducir cuando se acumulan otras infracciones .

La Ley de Movilidad de la CDMX contempla la suspensión temporal de la licencia cuando los conductores reinciden en faltas de tránsito.

¿Qué establece el Reglamento de Tránsito sobre el cinturón de seguridad?

El artículo 12, fracción II, inciso b), del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los conductores deben colocarse el cinturón de seguridad y asegurarse de que todos los pasajeros lo utilicen correctamente.

El incumplimiento de esta disposición se sanciona con una multa y un punto de penalización a la licencia cuando la infracción es detectada por un agente de tránsito.

No utilizar el cinturón de seguridad constituye una infracción que puede sumarse a otras faltas cometidas por el conductor.

La acumulación de faltas puede derivar en la suspensión del permiso. Magnific

¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducir por acumular infracciones?

El artículo 68, fracción I, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que la licencia puede suspenderse de seis meses a tres años cuando el conductor acumula tres infracciones a la Ley o sus reglamentos durante un periodo de un año.

Esto significa que no utilizar el cinturón de seguridad puede formar parte de las tres infracciones necesarias para que se aplique una suspensión , siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación.

Entre las principales disposiciones que deben tener en cuenta los automovilistas se encuentran:

Uso obligatorio del cinturón: el conductor debe colocarse este dispositivo y verificar que los pasajeros también lo utilicen correctamente.

Sanción por incumplimiento: no utilizar el cinturón puede generar una multa y un punto de penalización a la licencia cuando la falta es detectada por un agente.

Acumulación de infracciones: la Ley de Movilidad contempla la suspensión cuando se registran tres faltas a la normativa en un año.

Duración de la suspensión: la sanción puede extenderse de seis meses a tres años, conforme al artículo 68, fracción I.

El uso correcto del cinturón de seguridad es una obligación para los automovilistas y sus pasajeros, además de una medida fundamental para reducir riesgos durante los traslados.