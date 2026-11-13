Superar el 20% de polarizado en ventanillas laterales de vehículos en CDMX amerita multas de 20 a 30 UMA, salvo autorización médica.

Los conductores que circulen con vidrios polarizados que superen el 20% de oscurecimiento podrán recibir multas en la Ciudad de México. Así lo establece el artículo 43 del Reglamento de Tránsito, que prohíbe instalar películas de control solar u oscurecer los vidrios laterales y traseros de los vehículos por encima de ese límite.

La disposición contempla sanciones económicas de hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que los automovilistas deberán revisar las condiciones de sus vehículos para evitar infracciones.

¿Qué establece el artículo 43 del Reglamento de Tránsito sobre los vidrios polarizados?

La normativa de la Ciudad de México establece restricciones para los automóviles que circulen con películas de control solar, también conocidas como polarizado, o con vidrios oscurecidos.

En particular, el artículo 43, fracción VII, señala que está prohibido instalar o utilizar películas de control solar u oscurecer los vidrios laterales o traseros en un porcentaje mayor al 20% .

Esto significa que los conductores deben respetar ese límite para circular por las calles y avenidas de la capital. La disposición forma parte de las obligaciones que deben cumplir los propietarios de vehículos motorizados para evitar sanciones de tránsito.

El Reglamento también contempla una excepción para quienes necesiten utilizar vidrios polarizados por razones médicas , siempre que la condición esté debidamente acreditada ante la Secretaría y conste en la tarjeta de circulación.

El art. 43 prohíbe vidrios traseros y laterales con más de 20% de oscurecimiento en CDMX; multas llegan hasta 30 UMA ($3,519.30). Magnific

¿De cuánto es la multa por tener vidrios polarizados con más del 20% de oscurecimiento?

Los automovilistas que incumplan con esta disposición pueden recibir una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de acuerdo con el propio artículo 43 del Reglamento de Tránsito.

Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció el valor diario de la UMA en $117.31, vigente desde el 1 de febrero. Por lo tanto, las sanciones económicas quedan de la siguiente manera:

20 UMA: $2,346.20

25 UMA: $2,932.75

30 UMA: $3,519.30.

De esta manera, la multa máxima que pueden recibir los conductores por circular con vidrios polarizados que superen el porcentaje permitido es de $3,519.30.

¿Qué conductores pueden circular con vidrios polarizados en CDMX?

La normativa contempla una excepción para los casos en los que el polarizado sea necesario por motivos médicos. Sin embargo, no alcanza con que el conductor argumente que necesita reducir la entrada de luz solar al vehículo.

El artículo 43 establece que la condición debe estar debidamente acreditada ante la Secretaría y registrada en la tarjeta de circulación. Por eso, quienes necesiten esta característica por motivos de salud deben realizar el trámite correspondiente y contar con la documentación que respalde la autorización.

¿Qué vidrios deben respetar el límite de oscurecimiento del 20%?

La restricción mencionada en el Reglamento de Tránsito alcanza específicamente a los vidrios laterales y traseros del automóvil. La disposición se refiere tanto a las películas de control solar instaladas posteriormente como al oscurecimiento de los cristales.

Por este motivo, antes de instalar un polarizado o circular con uno que ya esté colocado, los automovilistas deben verificar que no supere el porcentaje permitido.

La medida busca establecer condiciones de visibilidad para la circulación vehicular y evitar que los cristales excesivamente oscurecidos dificulten la observación del interior del automóvil.