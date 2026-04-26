El Gobierno de Tucumán dio inicio al plan de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, una obra clave para la infraestructura de la provincia y una de las más importantes de las últimas décadas. El proyecto, que comenzó a ejecutarse en noviembre de 2025, contempla mejoras integrales en los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios, además de una ampliación significativa de la capacidad operativa. Ahora, se está a punto de concluir la denominada “etapa 0”, una fase preliminar fundamental que permitirá conformar un aeropuerto provisorio mientras avanzan las siguientes etapas de la obra principal. El proyecto prevé una renovación total del edificio principal, con una intervención que abarcará cada metro cuadrado de la terminal. La obra permitirá duplicar la capacidad de procesamiento de pasajeros y habilitar la operación de hasta cinco vuelos simultáneos. Uno de los cambios más relevantes será la ampliación de la zona de preembarque. Según confirmó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte de la provincia, Marcelo Nazur, este espacio pasará de 400 a 2000 metros cuadrados y será refaccionado a nuevo. “No va a haber ningún metro cuadrado en el aeropuerto que no sea refaccionado a nuevo”, aseguró el funcionario. Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, reveló que “es una planificación nacional que tenemos de 60 millones de dólares, lo cual lo hace una inversión espectacular, refuncionalizamos 10.000 metros cuadrados. Van a ver un aeropuerto completamente renovado y una obra con los máximos estándares internacionales”. Además de mejorar la conectividad, la obra tendrá un fuerte impacto económico y laboral. El vicegobernador Miguel Acevedo destacó la generación de 500 empleos directos, a los que se sumarán puestos indirectos en comercios, servicios y operaciones de pista. Uno de los puntos centrales del proyecto es que el aeropuerto no cerrará en ningún momento. Durante la etapa 0, la terminal funcionará en un sector reducido, ubicado hacia la derecha del ingreso principal, donde actualmente opera un bar, mientras continúan las obras en el resto del edificio. El gobernador Osvaldo Jaldo fue enfático al respecto: “El aeropuerto mientras se remodele a nuevo no se cierra, no se merman los vuelos, y tienen muchas más bocas para hacer el check-in, para embarcar”. Y agregó: “Es decir, con una refacción del 100%, pero con pleno funcionamiento del aeropuerto”. En la misma línea, Ketchibachian señaló: “La obra está planificada en 27 meses justamente para dejar la tranquilidad de que no vamos a cancelar ningún vuelo. El aeropuerto no va a cerrar en ningún momento”. El plazo total de ejecución está estimado en 27 meses, con trabajos que se desarrollarán por etapas para garantizar la continuidad del servicio. De acuerdo al cronograma oficial, la etapa 0 finalizará en un plazo aproximado de 30 días, hacia fines de mayo. Nazur explicó que esta fase inicial tuvo una demora de un mes debido a las lluvias, aunque subrayó que el plan general continúa en marcha. “La obra se está llevando adelante y se están cumpliendo los planes de trabajo. En 30 días vamos a terminar la etapa cero”, afirmó. Durante la presentación del proyecto, Jaldo definió el inicio de las obras como un hito histórico para Tucumán y destacó el impacto estratégico del proyecto: “Esto nos va a permitir una conexión con el mundo, algo está cambiando en Tucumán y algo está cambiando para bien”. Jaldo también subrayó el crecimiento del movimiento aéreo y turístico: “En lo que va del 2025, Tucumán ha tenido un crecimiento en pasajeros de un 15%, uno de los índices más importantes a nivel nacional”.