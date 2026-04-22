En el corazón de una de las ciudades más pobladas del mundo, un viaje en subte se ha transformado en una experiencia notable. Para acceder al andén, los pasajeros deben descender más de 100 metros bajo tierra, atravesando una serie de escaleras mecánicas interminables. El trayecto puede durar entre 7 y 8 minutos, tiempo suficiente para apreciar la magnitud de una obra que redefine los límites de la ingeniería contemporánea. La estación de la línea 9 del metro de Chongqing, en China, conocida como Hongyancun, ostenta el récord de ser la más profunda del mundo, según el portal World Atlas. Inaugurada en 2022, su construcción no solo constituyó un desafío técnico, sino que también ofreció una solución estratégica para conectar una ciudad caracterizada por su geografía compleja. Chongqing se encuentra rodeada de montañas y atravesada por dos ríos, lo que obligó a los ingenieros a excavar en condiciones extremas. La diferencia de altura entre sus dos entradas alcanza los 141 metros, equivalente a un edificio de casi 50 pisos. Por esta razón, el acceso al andén se realiza a través de un sistema de ocho escaleras mecánicas y varios pasillos rodantes que transportan a los pasajeros a las profundidades. Este trayecto, que puede demorar hasta 8 minutos, se convierte en una experiencia singular: luces tenues, paredes de granito y un aire más fresco a medida que se desciende, sumergen al viajero en una atmósfera única. La ciudad de Chongqing, con más de 30 millones de habitantes, requería una red de transporte que uniera sus áreas más elevadas con los valles donde reside la mayor parte de la población. Hongyancun se erigió como un emblema del progreso tecnológico chino y un modelo de cómo la ingeniería puede ajustarse a los entornos más complejos. La estación dispone de seis entradas principales, diseñadas para distribuir el flujo de usuarios y asegurar una evacuación eficiente en situaciones de emergencia. A pesar de su profundidad, mantiene un sistema de ventilación avanzada y una infraestructura antisísmica que asegura la estabilidad del túnel. Antes de Hongyancun, el título de estación más profunda del planeta lo ostentaba Arsenalna, en el metro de Kiev, Ucrania. Inaugurada en 1960, esta parada se encuentra a 105,5 metros de profundidad y fue construida así debido a la topografía irregular de la ciudad, que se eleva sobre el río Dnipró. Durante más de seis décadas fue un ícono de la arquitectura soviética y una de las infraestructuras más complejas de su tiempo.