Hace poco más de un mes comenzaron las obras del Anillo La Pampa, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa plantea una solución integral a uno de los puntos más congestionados de la Capital Federal. Sin embargo, durante el desarrollo de la obra la salida de La Pampa sobre la avenida Lugones permanecerá cerrada al tránsito por un período estimado de algo más de un año. El Anillo La Pampa es una intervención urbana de gran escala que busca superar las barreras que hoy generan la Autopista Illia y las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Desde el Gobierno porteño explicaron que “el proyecto consiste en una intervención integral de más de 10.000 m²”, cuyo eje principal es un Paso Bajo Nivel vehicular de doble mano con cuatro carriles en total. Además, el plan incluye un puente peatonal y ciclovía en forma circular. Según detalla el GCBA, se trata de “una estructura de 140 metros de diámetro que funcionará como un mirador panorámico”, desde donde se podrán observar los despegues y aterrizajes del Aeroparque Jorge Newbery. La obra apunta a mejorar de manera sustancial la movilidad en el norte de la Ciudad. Desde el Ejecutivo porteño destacan que el nuevo túnel permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje en horas pico, además de eliminar cruces peligrosos y ordenar el tránsito en una zona de alta circulación. El proyecto también busca integrar espacios clave como Ciudad Universitaria, el Parque de la Innovación, el Parque Costero, Aeroparque y el estadio Monumental, facilitando el acceso tanto para vehículos como para peatones y ciclistas. “Esta infraestructura no solo mejora la logística de transporte, sino que se integra al entorno como un nuevo hito arquitectónico y un espacio público disfrutable para vecinos y turistas”, señala el Gobierno de la Ciudad. El avance de la obra implica importantes cambios en la circulación. La calle La Pampa permanece completamente cerrada al tránsito vehicular entre las avenidas Lugones y Figueroa Alcorta por un plazo estimado de un año. Como alternativas, el Gobierno porteño recomienda utilizar las salidas ubicadas en Udaondo u Ombúes. A su vez, las líneas de colectivo 28 y 130 modificaron sus recorridos habituales para adaptarse a los cortes establecidos. El servicio de la línea 28 comienza su trayecto desde el puente Scalabrini Ortiz directamente hacia la zona costera, mientras que la línea 130 toma Dorrego para circular por la avenida del Libertador. De acuerdo con la información oficial, las obras comenzaron el 11 de marzo de 2026 y cuentan con un plazo de ejecución aproximado de 20 meses. Si se cumplen los tiempos previstos, el Anillo La Pampa podría estar terminado hacia fines de 2027. Una vez finalizada, la megaobra permitirá una conexión directa y más segura entre la Ciudad y el Río de la Plata, para ser como una de las transformaciones urbanas más importantes de los últimos años en Buenos Aires.