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El Programa de Medicamentos de PAMI continúa vigente en noviembre para garantizar el acceso a tratamientos de más de 5 millones de afiliados.

El beneficio contempla descuentos de hasta el 100% en medicamentos y cobertura total para tratamientos especiales, de acuerdo con la legislación vigente.

Además, la obra social mantiene distintos porcentajes de cobertura para remedios destinados a patologías crónicas, agudas y tratamientos de uso eventual.

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Todos los medicamentos gratuitos de PAMI

La cobertura completa alcanza a los medicamentos y tratamientos especiales contemplados dentro del programa. Los afiliados también pueden acceder a descuentos parciales según el tipo de medicamento y la patología para la que se indica.

Distintos medicamentos en una farmacia.
Distintos medicamentos en una farmacia.Fuente: narrativas-spin-arShutterstock

Actualmente, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) le brinda a sus afiliados la cobertura completa de los siguientes medicamentos y tratamientos.

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Otras coberturas de PAMI

  • Entre el 50% y el 80% para medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas.
  • 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual, utilizados de manera local o para tratamientos de duración limitada.

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    Cómo acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI en noviembre

    Para retirar los medicamentos ambulatorios y los incluidos en el programa, los afiliados deben seguir un procedimiento sencillo que comienza con la indicación médica.

    El médico de cabecera debe enviar la receta electrónica directamente a la farmacia para que el beneficiario pueda retirar los productos.

    Al momento de buscar los remedios, es necesario presentar el DNI y la credencial de PAMI. Si el afiliado no puede acercarse personalmente, un familiar o una persona de confianza puede realizar el retiro en su lugar, siempre que presente la documentación correspondiente.

    En caso de necesitar otro tipo de medicamento, PAMI también permite gestionar la solicitud a través de su página web o en una de sus agencias.