De acuerdo con la normativa, no mantener la legibilidad o la posición reglamentaria de las placas activa sanciones inmediatas en los controles viales.

La patente es el elemento de identificación obligatorio e insustituible de cualquier vehículo en la Argentina.

Debido al desgaste natural, descuido o modificaciones estéticas no permitidas, muchos conductores incurren en faltas graves al momento de circular por la vía pública. De acuerdo con la normativa vigente, no mantener la legibilidad o la posición reglamentaria de las placas no solo compromete la trazabilidad del dominio, sino que activa sanciones inmediatas en los controles viales.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre el uso de la patente

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece en su artículo 40 que para poder circular por la vía pública es requisito indispensable que todo vehículo lleve colocadas las dos placas de identificación de dominio , respetando de manera estricta las características y los lugares fijados por la reglamentación oficial.

La normativa contempla cuatro situaciones puntuales que configuran una contravención:

Circular sin una o ambas placas: el vehículo carece de la totalidad de los elementos oficiales exigidos.

Tener la patente ilegible: cuando la suciedad, el desgaste de la pintura o la alteración voluntaria impiden distinguir claramente letras y números.

Llevar la chapa mal colocada: ubicar la placa en sectores no previstos por el fabricante o fuera de los soportes homologados.

Utilizar placas deterioradas o tapadas: adosar acrílicos protectores, cintas o coberturas que dificulten o bloqueen la lectura de los caracteres a distancia.

Para poder circular por la vía pública es requisito indispensable que todo vehículo lleve colocadas las dos placas de identificación de dominio.

Cuántos puntos del scoring se descuentan y de cuánto es la multa económica

En cuanto al régimen sancionatorio, el artículo 28 del Anexo 2 del Decreto 779/1995 fija una penalización que abarca tanto el aspecto monetario como el registro del conductor.

En el plano económico, la infracción por circular sin las placas, con la chapa mal colocada o ilegible prevé una sanción que va de 50 a 100 Unidades Fijas (UF), cuyo valor en pesos se actualiza de acuerdo con el precio de la nafta de súper y la jurisdicción correspondiente .

Adicionalmente, el esquema de Scoring Nacional determina la quita directa de 2 puntos en la licencia de conducir sobre la base inicial de 20 puntos otorgados a cada titular. Cabe destacar que, si bien la escala de deducción es nacional, la aplicación efectiva de la quita y los montos finales pueden variar según la adhesión de cada provincia o municipio al sistema unificado.

Recomendaciones clave para evitar sanciones en los controles viales

Para circular dentro del marco de la ley y evitar el descuento de puntos o la aplicación de actas de comprobación, los especialistas aconsejan realizar un chequeo periódico del estado del vehículo antes de salir a la calle :