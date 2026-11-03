En esta noticia La respuesta del presidente al video viral de Karina Milei

En las últimas horas, se difundió un video protagonizado por Karina Milei junto a un perro de la Policía Federal Argentina que generó un intenso debate en las redes sociales. A partir de esas imágenes, distintos dirigentes e influencers de la oposición cuestionaron la escena y sugirieron de forma sarcástica que el animal había reaccionado ante la presencia de la secretaria general de la Presidencia.

Sin embargo, los sectores libertarios salieron rápidamente al cruce de las críticas para defender a la funcionaria del Ejecutivo nacional. Mientras la polémica se viralizó, distintos usuarios explicaron el comportamiento habitual de los canes de servicio en situaciones de trabajo y distracción y el presidente Javier Milei también defendió a su hermana con una chicana.

La respuesta del presidente al video viral de Karina Milei

El principal referente nacional citó un mensaje publicado por el usuario militante Esteban Glavinich, conocido como @TraductorTeAma donde argumentó que el perro solo estaba jugando y aclaró que las mascotas de trabajo no suelen distraerse fácilmente durante sus tareas .

El texto remarcó que cuando se les permite interactuar, estos animales muestran un nivel de entusiasmo superior al de una mascota común. Por eso, el mandatario libertal Javier Milei decidió responder a la crítica opositora con la chicana: “Tremenda cerrada de orto”.

El posteo de Milei en defensa de su hermana y la chicana. Redes sociales

La chicana de Milei

La publicación citada por el presidente también argumentó que un perro adiestrado se queda inmóvil o ladra si detecta alguna sustancia peligrosa en el lugar. A

demás, el mensaje incluyó ofensivas directas contra exfuncionarios kirchneristas (relacionados con Montoneros) como Jorge Taiana y Horacio Pietragalla Corti al señalar con ironía la verdadera función antibombas de la brigada y su militancia durante la década del 70.