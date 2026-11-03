Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo incremento de 1,93% para los jubilados y pensionados que se hará efectivo en el calendario de pagos de noviembre.

En la misma línea, continuarán con la liquidación del bono de $ 70.000, por lo que nadie cobrará menos de $ 514.158 en la fecha de pago del corriente mes.

En cuánto queda la jubilación mínima con el nuevo aumento

La ley de movilidad actualiza los haberes de los adultos mayores mes a mes según el último dato de inflación publicado por el INDEC.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,93% en septiembre, por lo que el incremento en las jubilaciones y pensiones será equivalente.

De esta manera, los haberes mínimos para los beneficiarios quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 444.158,46

PUAM: $ 355.326,77.

PNC por discapacidad: $ 310.910,92

PNC por vejez: $ 310.910,92.

Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto. ANSES

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 y cómo quedan los haberes

Durante el calendario de pagos del corriente mes, los adultos mayores cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000. El mismo se liquida a todos los beneficiarios que cobren la jubilación mínima, por lo que nadie recibirá un monto inferior a $ 514.158.

Sin embargo, la acreditación no será igual para todos los titulares. Para los jubilados que cobren por encima de la mínima, pero no superen los $ 514.158, se liquidará un proporcional hasta completar el importe.

Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto. ANSES.

Por ejemplo, una persona que perciba $ 500.000 de haber, recibirá un proporcional equivalente a $ 14.158.

Los otros haberes quedaron conformados de la siguiente manera:

PUAM: $ 425.326,77.

PNC por discapacidad: $ 380.910,92.

PNC por vejez: $ 380.910,92.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES publicó las fechas de pago para los adultos mayores:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

• DNI terminados en 5: 16 de noviembre

• DNI terminados en 6: 17 de noviembre

• DNI terminados en 7: 18 de noviembre

• DNI terminados en 8: 19 de noviembre

• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre