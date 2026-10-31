Un hombre sosteniendo la credencial de PAMI.

Miles de jubilados y pensionados utilizan los servicios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar diferentes gestiones administrativas.

Para acreditar su afiliación, el organismo reconoce cuatro formatos de credenciales que continúan vigentes durante noviembre.

Asimismo, es importante remarcar que todas tienen la misma validez y permiten utilizar las prestaciones de la obra social, sin que sea obligatorio contar con la versión digital.

Cuáles son las cuatro credenciales válidas de PAMI en noviembre

PAMI mantiene habilitadas distintas modalidades para que sus afiliados puedan identificarse ante médicos, farmacias y centros de atención.

Oficina de PAMI Archivo

Según informó el organismo, las únicas credenciales válidas son las siguientes:

Credencial digital: se encuentra disponible en la aplicación Mi PAMI y puede presentarse directamente desde el celular.

Credencial provisoria con código QR: permite descargar e imprimir un comprobante, que debe incluir obligatoriamente el código QR para ser aceptado.

Credencial provisoria ticket: se obtiene en las terminales de autogestión instaladas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de todo el país.

Credencial plástica: aunque dejó de entregarse a los nuevos afiliados, continúa vigente para quienes todavía la conservan.

Cualquiera de estas alternativas permite demostrar que una persona está afiliada a la obra social y acceder a las prestaciones correspondientes .

¿Es obligatorio utilizar la credencial digital de Mi PAMI?

Uno de los aspectos que PAMI aclaró es que la aplicación Mi PAMI no es un requisito obligatorio para utilizar los servicios de la obra social.

La credencial digital representa una alternativa para quienes prefieren llevar la documentación en el teléfono, pero los afiliados pueden seguir presentando cualquiera de los otros tres formatos habilitados.

Centro de atención de PAMI.

De esta manera, los jubilados y pensionados que no utilizan teléfonos inteligentes o no tienen instalada la aplicación pueden acreditar su afiliación mediante una credencial provisoria o la tarjeta plástica, siempre que corresponda.

Para qué trámites y servicios sirve la credencial de PAMI

La identificación permite acceder a diferentes prestaciones y realizar gestiones vinculadas con la cobertura médica. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes.

Retirar medicamentos en farmacias adheridas.

Validar consultas médicas y estudios.

Solicitar turnos y recibir atención de especialistas.

Realizar trámites presenciales en las agencias de PAMI.

Acceder a las prestaciones y servicios de la obra social.

Por lo tanto, los afiliados no necesitan renovar su identificación únicamente para utilizar otro formato, ya que las cuatro credenciales reconocidas por el organismo conservan la misma validez.