La Ley de Modernización Laboral, conocida como Reforma Laboral, fue aprobado por la Cámara de Diputados y luego convalidado por el Senado el 27 de febrero de 2026. En este contexto, se generaron interrogantes respecto a la posibilidad de que la edad jubilatoria sufra modificaciones. Sin embargo, una vez aprobada, tanto la edad mínima para jubilarse y los años de aporte no sufrieron modificaciones. La Reforma Laboral que el Gobierno presentó ante el Congreso incluyó modificaciones en el actual esquema de trabajo. No obstante, uno de los aspectos que generó mayor incertidumbre es si la Ley de Modernización Laboral afectó la edad jubilatoria. Es importante señalar que la ley no contempla modificaciones en la edad jubilatoria, por lo que el sistema previsional se mantendrá como es actualmente, estableciendo un piso etario para hombres y mujeres. Asimismo, es fundamental aclarar que la Reforma Laboral no altera la normativa para tramitar la jubilación y el trámite podrá iniciarse siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) es la entidad responsable de la gestión del sistema jubilatorio. Para iniciar el trámite correspondiente, es necesario cumplir con una serie de requisitos fundamentales. Los requisitos para iniciar la jubilación son los siguientes: La ANSES establece que, en caso de que se presente un faltante de aportes, es necesario compilar la documentación que evidencie los períodos laborados y los establecimientos correspondientes. En este contexto, es necesario reunir las certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaraciones juradas. En resumen, la Reforma Laboral no alteró la normativa para tramitar la jubilación y el trámite podrá iniciarse siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social.