La Ruta Provincial 51 experimentará una transformación histórica debido al inicio de una obra de repavimentación total y ensanche. El objetivo de este avance vial es optimizar uno de los corredores logísticos más relevantes de la provincia de Buenos Aires. Los trabajos en la autovía son llevados a cabo por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad. Las obras tiene lugar en el partido de Tapalqué, ubicado en la zona central de la provincia. Las tareas abarcan la modernización integral de más de 27 kilómetros entre el puente sobre el Río Tapalqué y el límite del distrito. En la zona ya finalizó el ensanche de la calzada, que sumó un metro adicional para mejorar la seguridad y el tránsito pesado. Desde la Dirección de Vialidad, su titular, Roberto Caggiano, resaltó “la importancia de sostener la obra pública en la provincia de Buenos Aires, para brindar confort y mejoras en la transitabilidad de camiones y usuarios particulares”, al enfatizar el impacto directo que tendrá la repavimentación en el transporte de carga. La siguiente etapa incluye la estabilización con cemento y asfalto, además de un tratamiento de suelo cal en las banquinas para prevenir hundimientos y prolongar la vida útil de la carretera. Asimismo, se completaron relevamientos topográficos y trabajos de base granular asfáltica, elementos cruciales para garantizar un pavimento más resistente y durable. Además de la repavimentación en la Ruta Provincial 51, el proyecto incluye el mantenimiento y limpieza de alcantarillas para asegurar el escurrimiento del agua en días de lluvias intensas, uno de los factores que más deteriora el pavimento y causa baches. El corredor vial es utilizado de forma constante por transportistas que trasladan producción agrícola e industrial hacia los puertos de Rosario e Ingeniero White. La mejora promete menos demoras, mayor seguridad y una experiencia más confortable para quienes recorren la ruta de manera diaria. Del mismo modo, se llevará a cabo la puesta en valor de varios puentes clave, como el Canal 11 y el aliviador, el Arroyo Tapalqué y el Aliviador Arroyo Tapalqué. La Ruta Provincial 51 se extiende a través de la provincia de Buenos Aires de norte a sur y se considera una vía estratégica para la economía nacional. Su modernización no solo tiene como fin resolver problemas históricos de baches y deterioros, sino también impulsar la competitividad y la logística nacional. Con la obra en curso, el objetivo final consiste en mejorar la circulación de vehículos y camiones, así como prevenir accidentes en una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires. La inversión en la modernización de la Ruta Provincial 51 no solo beneficiará a los transportistas, sino que también contribuirá al desarrollo económico de la región. Se estima que la obra generará empleos locales, acompañando el crecimiento de la infraestructura vial en un corredor que moviliza gran parte de la producción agrícola del país. Además de la repavimentación y el ensanche, los trabajos garantizan una mayor durabilidad del pavimento mediante técnicas avanzadas de mantenimiento, lo que reducirá significativamente los costos de reparación a largo plazo. Con estas mejoras, se espera un impacto positivo en la logística y el comercio, asegurando una conexión más eficiente entre las diferentes ciudades de la provincia.