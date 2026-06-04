En esta noticia Más conectividad para una provincia en crecimiento

Tras dos años de operación inactiva, JetSmart confirmó que volverá a operar en Jujuy a partir del 1° de octubre con un vuelo diario que conectará la provincia con Buenos Aires. La ruta unirá el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán (Jujuy) con Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires), marcando el regreso a un destino que la compañía considera “clave” por el crecimiento sostenido de su actividad turística y minera.

Entre los meses de enero y abril de 2026, el aeropuerto jujeño registró un promedio superior a los 38.000 pasajeros mensuales, según datos de ANAC.

El anuncio fue realizado junto a autoridades provinciales y directivos de la aerolínea, quienes señalaron que los pasajes ya se encuentran disponibles en todos los canales de venta. Los mismos se podrán adquirir por $ 48.300 finales por tramo, incluyendo tasas e impuestos.

La operación tendrá horarios al mediodía, tanto para la salida desde Buenos Aires como para el regreso desde Jujuy.

Para el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, la vuelta de la low cost representa un paso importante para recuperar la conectividad aérea. “Cuando JetSmart operó en la provincia alcanzamos niveles récord de conectividad. Su regreso confirma la vigencia de Jujuy como destino y la importancia de seguir sumando competencia”.

La aerolínea chilena había dejado de operar en Jujuy el pasado 15 de mayo de 2024, cuando suspendió temporalmente la ruta en el marco de una reestructuración de su red y una reasignación de capacidad. Desde entonces, el gobierno provincial mantuvo gestiones para recuperar la conexión.

“Observamos un cambio en las condiciones del contexto de mercado para retomar esta operación. Nuestro objetivo es seguir acercando la posibilidad de volar a más personas, con una propuesta basada en aviones modernos, puntualidad y tarifas accesibles”, destacó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSmart en Argentina.

Más conectividad para una provincia en crecimiento

Ahora, impulsada por el crecimiento del turismo en Jujuy, la expansión de la actividad minera y la creciente demanda de conectividad corporativa, la aerolínea firmó un convenio institucional que confirma su regreso a la provincia.

En materia turística, el último fin de semana largo de mayo dejó en Jujuy una ocupación hotelera promedio del 64%, con la llegada de 14.808 visitantes y un impacto económico superior a los $ 3297 millones. La Quebrada lideró los niveles de ocupación con el 71,8%, según datos oficiales del Gobierno provincial.

A ello se suma el fuerte crecimiento de la minería. Y es que durante 2025, Jujuy exportó minerales por u$s 953 millones, lo que la convirtió en la principal provincia exportadora minera del NOA y la tercera del país. La actividad explicó cerca del 80% de las exportaciones provinciales y representó el 15,8% de todas las exportaciones mineras argentinas.

Víctor Mejía, Chief Commercial Officer de JetSmart, sostuvo que el retorno forma parte del plan de expansión que vienen desarrollando en la Argentina. La low cost acumula 12 meses consecutivos de crecimiento en el país, con incorporación de aeronaves, nuevas rutas y una mayor presencia en el mercado doméstico.

La empresa proyecta que la ocupación de la ruta se ubicará en línea con el promedio de su red, cercano al 90%: “Tenemos varios meses por delante para llenar los vuelos y estamos convencidos de que la respuesta del mercado volverá a ser positiva”, remarcaron.

Actualmente, JetSmart opera 15 destinos domésticos en Argentina y más de 18 rutas directas. Cuenta con una flota de aeronaves Airbus A320 y A321, los aviones más modernos de la industria aerocomercial argentina.