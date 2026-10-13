Qué hacer si falla un producto comprado ya usado: cuál garantía corresponde, cuáles son los plazos y reclamos, según la Ley de Defensa al Consumidor.

A la hora de comprar un producto usado, muchos desconocen que cuentan con una garantía legal si viene con fallas, según la Ley de Defensa al Consumidor (24.240).

En este marco, no solo los productos a estrenar cuentan con una garantía por algún defecto, sino también los ya utilizados: lo único que varía, según la ley, es la duración de la garantía.

Qué puede exigir el consumidor

Según el artículo 4 de la ley citada, el proveedor debe dar al consumidor información cierta, clara y detallada sobre las características esenciales del bien o del servicio y las condiciones de comercialización. Este aspecto es esencial para que el consumidor sepa que se trata de un bien mueble usado.

En este marco, el artículo 11 señala que “ la garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles usados ”. Mientras que los demás casos serán por seis meses, aunque las partes pueden pactar más tiempo.

Qué hacer si falla un producto comprado ya usado: cuáles son los plazos de garantía y cómo hacer el reclamo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este marco, a la hora de la compra de un bien usado, el consumidor cuenta con una garantía legal por “defectos o vicios que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado”.

Esto quiere decir que, si el producto debe ir a fábrica o taller, el traslado, flete y los seguros están a cargo del responsable de la garantía.

Qué prueba debe guardar y cuál es el canal para el reclamo

Una vez que se compra el producto, el consumidor debe guardar el ticket emitido por el vendedor.

Luego debe seguir estos pasos para ordenar el reclamo:

Guardar el ticket o la factura y el certificado de garantía, porque son la prueba de compra. Reclamar por escrito al comercio o al fabricante y pedir la reparación gratuita. Si arreglan el producto, tienen que entregar una constancia de reparación. Si el arreglo no resulta satisfactorio, el artículo 17 te permite pedir un cambio por otro idéntico, la devolución del dinero o una quita proporcional del precio, sin perjuicio de reclamar daños y perjuicios. Si el proveedor no responde, presentar el reclamo en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor o llamar al 0800-666-1518, de lunes a viernes de 8 a 16.

Cabe destacar que no se necesitan abogados para tramitar el reclamo: alcanza solo con ser usuario del producto. Defensa del Consumidor señala que el usuario tendrá hasta 3 años desde el incumplimiento para presentar el reclamo ante la autoridad administrativa.

En estos casos, si el incumplimiento es grave, el juez a cargo puede aplicar una multa civil a favor del consumidor, la cual se conoce como “daño punitivo” en el artículo 52 bis.