Qué significa la señal de tránsito amarilla con una línea recta y otra que se desliza hacia la izquierda: por qué es importante reconocerla.

A lo largo de las rutas argentinas existen una gran cantidad de señales de tránsito que es importante reconocer y comprender para la seguridad vial de todos los conductores.

En este sentido, una que muchos se cruzaron es una amarilla con un rectángulo negro con otro lateral perpendicular hacia la izquierda.

Se trata de un cartel de empalme y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/95 del Reglamento de la Ley 24.449, la señal informa el “empalme/s o vías/s lateral/es, de similar o distinta importancia perpendicular”.

Esto quiere decir que el cartel hace referencia a la presencia de una calle que se empalma con la principal. El rectángulo grueso muestra el camino principal, mientras que el angosto hacia la izquierda indica el camino secundario en donde los autos deben ceder el paso.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con un rectángulo y otro lateral perpendicular: por qué es importante reconocerla. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cabe destacar que esta señal es conocida como encrucijada y puede tener otras dos variantes más:

Cruz con travesaños iguales o de distinto espesor: es un cruce de caminos. De similar importancia cuando los travesaños son iguales, y mayor o menor, según la diferencia de espesor.

Rectángulo con uno o dos laterales en ángulos diversos o no, de igual espesor con forma de “Y” o “T”: indica que la vía se divide en los sentidos indicados en la figura.

En conclusión, la encrucijada indica que varias vías se empalmarán. En estos puntos casi siempre existen semáforos para controlar la cantidad de vehículos que tienen permitido el paso y su forma puede variar según cómo sea el camino.

Por qué es importante conocer esta señal

Esta señal de tránsito es importante porque advierte al conductor que se aproxima una intersección o cruce de caminos, donde pueden circular vehículos provenientes de otras direcciones. Es decir, pone en alerta con anticipación sobre un posible conflicto entre vehículos.

Entonces, el conductor deberá reducir la velocidad y aumentar su atención para prevenir accidentes en los cruces.

En conclusión, la señal amarilla con un rectángulo negro y otro perpendicular hacia la izquierda es un aviso que ayuda al conductor a prepararse para un cruce de caminos o intersección.