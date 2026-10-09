Las promociones permiten ahorrar en las compras cotidianas, pero el descuento no siempre se aplica a la hora de pagar ni aparece reflejado en el resumen de la tarjeta de crédito o débito.

Cuando esto ocurre, los consumidores pueden reclamar que se respete el beneficio anunciado.

Para respaldar el pedido, es importante conservar las capturas de la oferta, los comprobantes de pago y las condiciones de la promoción, ya que permiten demostrar qué se ofreció y qué descuento no se aplicó.

Este derecho está contemplado en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece que las ofertas públicas obligan a quienes las realizan durante el tiempo en que están vigentes.

Además, las condiciones informadas en publicidades y anuncios se consideran parte del contrato y comprometen al proveedor.

Qué dice la norma cuando una promoción no se cumple

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece que las promociones y ofertas publicadas por un proveedor son obligatorias durante el período en que se encuentran vigentes.

El artículo 7° dispone que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados “obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice” y exige que se informen las fechas de inicio y finalización, además de las modalidades, condiciones y limitaciones del beneficio.

A su vez, el artículo 8° establece que “las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente”. Esto significa que el proveedor debe respetar las condiciones anunciadas y no puede desconocerlas al momento de concretar la compra.

Si el descuento no se aplica en la caja, el reintegro no se acredita o el beneficio no se cumple, el artículo 10 bis de la misma ley establece las alternativas que tiene el consumidor frente al incumplimiento de la oferta o del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En esos casos, la norma faculta al consumidor a elegir entre tres opciones: exigir el cumplimiento de la obligación, siempre que sea posible; aceptar otro producto o servicio equivalente; o rescindir el contrato y solicitar la devolución de lo pagado, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Además, el último párrafo del artículo 7° establece que “la no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta”, una conducta que puede dar lugar a las sanciones previstas en la ley.

Por eso, cuando una promoción no se cumple, el consumidor puede reclamar que se respete el beneficio anunciado y recurrir a los mecanismos de Defensa del Consumidor si no obtiene una solución por parte del proveedor.

La Ley de Defensa del Consumidor establece las obligaciones de los proveedores y las alternativas disponibles ante un incumplimiento. Fuente: Shutterstock

Qué pruebas conviene guardar para demostrar que el descuento no se aplicó

La documentación es clave para acreditar que la promoción estaba vigente y que la compra cumplía con las condiciones anunciadas .

Cuanto más completa sea la información reunida, más sencillo será explicar el problema al comercio, al banco o a la empresa responsable del beneficio.

Las principales pruebas que conviene conservar son:

Capturas de la promoción. Deben verse, siempre que sea posible, el porcentaje ofrecido, las fechas de vigencia, los comercios adheridos, los medios de pago y las restricciones.

Ticket o factura de compra. Conservar el comprobante con la fecha, el comercio, los productos adquiridos y el importe total abonado.

Comprobante del medio de pago. Guardar el resumen de la tarjeta, el movimiento bancario o el registro de la billetera virtual para demostrar cuánto se cobró y si hubo un reintegro.

Términos y condiciones. Descargar o fotografiar las reglas de la promoción, en especial los topes de devolución, los requisitos de acceso y los plazos de acreditación.

Comunicaciones con el proveedor. Conservar correos electrónicos, conversaciones por chat, números de gestión y cualquier respuesta recibida al consultar por el beneficio.

También resulta útil anotar la fecha y la hora de la operación, el nombre del establecimiento y el monto del descuento esperado .

Qué pedirle al proveedor para recuperar el beneficio

Una vez reunidas las pruebas, el consumidor debe presentar el reclamo ante el comercio, el banco, la tarjeta o la empresa responsable de la promoción.

Si intervinieron varias compañías, conviene identificar qué parte de la operación estaba a cargo de cada una.

El reclamo debe detallar qué promoción se anunció, cuándo se realizó la compra, cuánto se pagó y cuáles eran las condiciones para acceder al beneficio. También es importante precisar qué descuento correspondía y cuál es el importe que quedó pendiente.

En ese pedido, conviene solicitar una solución concreta. Esta situación tiene respaldo en el artículo 10 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Como se mencionó, la norma establece que, ante el incumplimiento de una obligación por parte del proveedor, el consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que sea posible; aceptar otro producto o prestación equivalente; o rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los posibles daños y perjuicios.

Qué hacer si el proveedor no responde o rechaza el pedido

Si la empresa no responde el reclamo o se niega a reconocer una promoción, el consumidor puede acudir a Defensa del Consumidor y presentar las pruebas del incumplimiento.

Cómo iniciar el reclamo ante Defensa del Consumidor

Si el comercio o la entidad responsable no resuelve el problema, el consumidor puede presentar un reclamo ante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, el canal oficial que permite iniciar gestiones por incumplimientos en las relaciones de consumo. Una vez allí, deberás seguir los siguientes pasos:

Completá la información solicitada en el formulario con: datos personales, datos del reclamo y datos del proveedor.

Enviá el formulario. Defensa del Consumidor lo va a derivar al organismo al que le corresponde atenderte.

Recibí en tu electrónico el número de reclamo asignado.

Defensa del Consumidor o la autoridad local se pondrá en contacto a fin de informarte los pasos a seguir.

Para dudas o consultas podés comunicarte con el Servicio de Asistencia al Consumidor (SAC) a consultas@consumidor.gob.ar o por medio del chatbot TINA (54–11) 3910-1010

Los bienes o servicios por los que se puede reclamar son:

Bancos o servicios financieros.

Electrodomésticos o artefactos para el hogar.

Equipos de telefonía.

Facturación de servicios de luz, agua o gas.

Indumentaria y calzado.

Informática.

Prácticas de salud.

Rodados, automotores o embarcaciones.

Servicios de cable, internet, telefonía fija y móvil.

Servicios turísticos.

Otros.

Una vez presentada la denuncia, el organismo competente evaluará el caso y podrá convocar a una audiencia de conciliación para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes.

El trámite es gratuito y no requiere contratar un abogado. Durante esta instancia, el consumidor puede reiterar su pedido para que se aplique el descuento, se reintegre el dinero correspondiente o se encuentre una solución acorde con el incumplimiento.

Si no se alcanza un acuerdo, el reclamo no termina necesariamente ahí. Según la jurisdicción y el procedimiento aplicable, el organismo puede continuar las actuaciones administrativas para determinar si existió una infracción.

Además, el consumidor puede evaluar la posibilidad de iniciar una acción judicial para exigir el cumplimiento de sus derechos. El artículo 52 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor habilita las acciones judiciales cuando los intereses del consumidor resultan afectados o amenazados.

En cambio, si la empresa acepta el reclamo y firma un acuerdo conciliatorio, pero después no lo cumple, el artículo 46 de la Ley 24.240 establece que esa conducta constituye una infracción a la normativa de defensa del consumidor. En ese caso, pueden aplicarse las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las medidas que procedan para exigir el cumplimiento de lo acordado.