La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue modificada mediante el Decreto 196/2025, lo que alteró de manera significativa las condiciones para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina. A partir de esta actualización, los conductores deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la edad, los controles médicos y la validez del carnet, afectando especialmente a quienes tienen 65 años o más. Además, el Gobierno incorporó la licencia digital como documento principal para circular, junto con un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores. La normativa reciente introduce un cambio significativo, estipulando que todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para la renovación de la licencia. La falta de este certificado resultará en el rechazo de la renovación, lo que dejará al conductor sin un carnet válido para circular. Dependiendo del municipio, se podrá requerir, además del examen psicofísico: Con el Decreto 196/2025, se establece la duración del carnet de la siguiente manera: El psicofísico se ha convertido en un requisito fundamental para la renovación del carnet, sin distinción de edad o categoría del vehículo. Este proceso incluye evaluaciones: La credencial digital se establece como la versión principal del documento. Para su activación, es necesario: La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia. Esta disposición tiene como objetivo incrementar la seguridad vial y disminuir el riesgo de accidentes en las rutas. Esta normativa es parte de un conjunto de medidas que buscan mejorar la conducta de los conductores y fomentar un entorno más seguro para todos los usuarios de las vías. La nueva normativa también incluye un programa de capacitación para conductores mayores, con talleres sobre seguridad vial y manejo defensivo, buscando reducir accidentes en este grupo etario. Los municipios podrán implementar campañas de concientización sobre la importancia de los exámenes psicofísicos, promoviendo la salud y seguridad de todos los usuarios de la vía.