La estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en Avellaneda, volvió a funcionar con todos sus andenes renovados. Trenes Argentinos informó que la obra terminó después de una década y que ahora los trenes eléctricos pueden detenerse en las plataformas elevadas.

El andén 1 quedó habilitado el 22 de octubre y se suma al andén 2, que se recuperó en septiembre. Esta mejora beneficia a quienes viajan en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes, que hasta ahora usaban andenes provisorios de madera.

¿Qué mejoras se hicieron?

La renovación se realizó bajo la Emergencia Ferroviaria y abarca:

Elevación de los andenes para trenes eléctricos.

Refacción de boleterías, pisos y sanitarios.

Accesos con rampas, escaleras y barandas.

Instalación de ascensores.

Pantallas informativas, sistemas contra incendios y nuevo cableado.

Pintura, iluminación y mejoras en el entorno.

Estas obras buscan dar más seguridad y comodidad a los usuarios.

Un lugar con historia

La estación que hoy conocemos como Darío Santillán y Maximiliano Kosteki tiene una historia marcada por cambios y hechos que la convirtieron en un lugar emblemático.

Su nombre original fue Barracas al Sud, hasta que en 1904 pasó a llamarse Avellaneda, en coincidencia con el crecimiento urbano de la zona.

Décadas más tarde, en 1984, durante las obras de electrificación de la línea, el edificio histórico fue demolido para dar paso a nuevas instalaciones.

El 26 de junio de 2002, en medio de una crisis social y económica, la estación fue escenario de una protesta que terminó en tragedia. Durante la represión policial, los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados en el hall de acceso.

Tras el hecho, militantes sociales pintaron los carteles con el nombre “Darío y Maxi” como homenaje. Hoy, el hall está cubierto de murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria del 26 de junio.

En 2013, mediante la Ley 26.900, la estación adoptó oficialmente el nombre Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, consolidando su identidad como símbolo de lucha y memoria colectiva.