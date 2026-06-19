Este viernes, 19 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0614 (Borracho).

1° 0614 11° 9678 2° 2034 12° 7240 3° 0092 13° 9423 4° 5240 14° 3448 5° 1886 15° 9232 6° 4995 16° 8676 7° 1203 17° 5547 8° 9753 18° 0586 9° 3617 19° 6974 10° 3549 20° 0999

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.