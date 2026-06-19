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Este viernes, 19 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0614 (Borracho).

 1°0614 11°9678 
 2034  12°7240
 3°0092  13°9423 
 5240  14°3448 
 1886  15°9232 
 6°4995  16°8676
 1203  17°5547 
 9753  18°0586 
 3617  19°6974 
 10°3549 20°0999 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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