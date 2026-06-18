Durante este jueves, 18 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9068 (Sobrinos).

1° 9068 11° 9113 2° 4268 12° 7327 3° 2362 13° 3997 4° 9337 14° 6504 5° 7968 15° 4091 6° 3665 16° 1081 7° 7960 17° 5670 8° 6677 18° 9607 9° 5075 19° 4806 10° 6985 20° 4072

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.