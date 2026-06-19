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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 18 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el 2925 (Gallina).

 1°2925 11°1066 
 6992  12°1321
 3°1802  13°1573 
 9824  14°9511 
 1493  15°4776 
 6°2246  16°8954
 6376  17°4305 
 8660  18°0100 
 7250  19°1193 
 10°3092 20°2474 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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