Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 18 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el 2925 (Gallina).

1° 2925 11° 1066 2° 6992 12° 1321 3° 1802 13° 1573 4° 9824 14° 9511 5° 1493 15° 4776 6° 2246 16° 8954 7° 6376 17° 4305 8° 8660 18° 0100 9° 7250 19° 1193 10° 3092 20° 2474

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.