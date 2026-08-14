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Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3746 (Tomates).

 1°3746 11°0130 
 6504  12°0894
 3°1210  13°2100 
 1463  14°6572 
 2099  15°8910 
 6°5082  16°4044
 7133  17°2368 
 6053  18°6269 
 1448  19°1854 
 10°0509 20°5567 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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