Este viernes, 14 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 14 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3746 (Tomates).

1° 3746 11° 0130 2° 6504 12° 0894 3° 1210 13° 2100 4° 1463 14° 6572 5° 2099 15° 8910 6° 5082 16° 4044 7° 7133 17° 2368 8° 6053 18° 6269 9° 1448 19° 1854 10° 0509 20° 5567

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.