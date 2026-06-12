Este viernes, 12 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7057 (El Jorobado).

1° 7057 11° 4183 2° 0124 12° 0481 3° 0140 13° 3085 4° 1291 14° 2882 5° 5097 15° 1038 6° 1619 16° 2813 7° 5955 17° 5325 8° 6585 18° 6163 9° 2438 19° 4612 10° 3743 20° 8716

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.