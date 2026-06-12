Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 11 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1384 (La Iglesia).

1° 1384 11° 3319 2° 9514 12° 2938 3° 2716 13° 0502 4° 0022 14° 9892 5° 5814 15° 7688 6° 5841 16° 5044 7° 5806 17° 0530 8° 7058 18° 3435 9° 9527 19° 6356 10° 4546 20° 7092

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.