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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 11 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1384 (La Iglesia).

 1°1384 11°3319 
 9514  12°2938
 3°2716  13°0502 
 0022  14°9892 
 5814  15°7688 
 6°5841  16°5044
 5806  17°0530 
 7058  18°3435 
 9527  19°6356 
 10°4546 20°7092 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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