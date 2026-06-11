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Este jueves, 11 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3825 (Gallina).

 1°3825 11°3421 
 0349  12°6704
 3°0308  13°8304 
 8881  14°6512 
 2048  15°1573 
 6°1442  16°2249
 7747  17°0987 
 7157  18°6455 
 5409  19°9037 
 10°5707 20°3894 

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