Este jueves, 11 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3825 (Gallina).

1° 3825 11° 3421 2° 0349 12° 6704 3° 0308 13° 8304 4° 8881 14° 6512 5° 2048 15° 1573 6° 1442 16° 2249 7° 7747 17° 0987 8° 7157 18° 6455 9° 5409 19° 9037 10° 5707 20° 3894

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.