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Durante este jueves, 11 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el 8112 (Soldado).

 1°8112 11°6534 
 8331  12°2171
 3°9761  13°7550 
 3193  14°3724 
 4405  15°5908 
 6°4320  16°3779
 7661  17°7627 
 8334  18°2746 
 6996  19°9137 
 10°0113 20°6839 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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