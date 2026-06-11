Durante este miércoles, 10 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4101 (Agua).

1° 4101 11° 8554 2° 8571 12° 5920 3° 8041 13° 6763 4° 2217 14° 4451 5° 4769 15° 9327 6° 6353 16° 7799 7° 1670 17° 0664 8° 7699 18° 5396 9° 4291 19° 6395 10° 7815 20° 9417

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.