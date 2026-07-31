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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 31 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3819 (Pescado).

 1°3819 11°4661 
 3529  12°4617
 3°1961  13°8752 
 7086  14°4329 
 1595  15°4356 
 6°6521  16°1018
 2232  17°8405 
 8934  18°7061 
 7185  19°0290 
 10°5026 20°6368 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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