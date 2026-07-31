Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 31 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3819 (Pescado).

1° 3819 11° 4661 2° 3529 12° 4617 3° 1961 13° 8752 4° 7086 14° 4329 5° 1595 15° 4356 6° 6521 16° 1018 7° 2232 17° 8405 8° 8934 18° 7061 9° 7185 19° 0290 10° 5026 20° 6368

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.