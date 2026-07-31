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Durante este jueves, 30 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9945 (El Vino).

 1°9945 11°0198 
 4540  12°2158
 3°2124  13°0068 
 2593  14°9323 
 9076  15°7225 
 6°3340  16°8206
 1939  17°0528 
 6165  18°0524 
 3748  19°4066 
 10°1620 20°1171 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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