Durante este jueves, 30 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9945 (El Vino).

1° 9945 11° 0198 2° 4540 12° 2158 3° 2124 13° 0068 4° 2593 14° 9323 5° 9076 15° 7225 6° 3340 16° 8206 7° 1939 17° 0528 8° 6165 18° 0524 9° 3748 19° 4066 10° 1620 20° 1171

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.