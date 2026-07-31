Este jueves, 30 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8300 (Huevos).

1° 8300 11° 9635 2° 2538 12° 5697 3° 6337 13° 9239 4° 1822 14° 9340 5° 6310 15° 7421 6° 9462 16° 4540 7° 9749 17° 4283 8° 6453 18° 9715 9° 1041 19° 2153 10° 8518 20° 9390

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.