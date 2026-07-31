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Este jueves, 30 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8300 (Huevos).

 1°8300 11°9635 
 2538  12°5697
 3°6337  13°9239 
 1822  14°9340 
 6310  15°7421 
 6°9462  16°4540
 9749  17°4283 
 6453  18°9715 
 1041  19°2153 
 10°8518 20°9390 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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